Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону “Єдині новини“.

“У нас немає в законі обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки. Теоретично така можливість є, але поки що попиту у Збройних силах на мобілізацію жінок немає. Тобто якщо ми говоримо про чоловіків, безумовно, є попит на якомога більшу кількість людей, які будуть мобілізовані, знову ж таки, щоб виконати замовлення від Збройних сил. Щодо жінок, такого поки що немає”, – зазначив Малюська.

Водночас міністр зауважив, що “жінок насправді мало у в’язничній системі”.

“Цифру зараз назвати не готовий, але насправді ми не говоримо про якусь велику кількість людей. По-перше, і злочини вони важкі набагато рідше вчиняють, а по-друге, знову ж таки, суди не так часто дають важкі покарання, тобто покарання, пов’язані з позбавленням волі”, – пояснив очільник Мін’юсту.

Нагадуємо, Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію засуджених. Документ надає можливість залучатися до ЗСУ тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.