Уряд Польщі прийняв закон, що набуває чинності вже з сьогодні, 1 липня, що робить можливим легальне перебування та надання допомоги українцям, які прибули після вторгнення РФ, до 2025 року.

Про це повідомляла “Межа”.

Уряд Польщі прийняв закон, який продовжує легальність перебування і надання допомоги українцям, які прибули після вторгнення РФ, до 2025 року. Закон передбачає, що українським сім’ям буде надаватися соціальна допомога за програмами “800+” (злотих) і “добрий старт” тільки у випадку, якщо дитина ходить до польської школи.

Це введено для вирівнювання шансів усіх дітей на отримання базової освіти. Також нововведенням є можливість зміни статусу перебування українців з тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років. Для цього потрібно актуалізувати дані у базі PESEL UKR та подати відповідне прохання до воєводи.

Також вводиться нове правило підтвердження особи громадянина України, яке вимагає пред’явлення дійсного проїзного документа.