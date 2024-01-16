В ході голосування, законопроєкт зібрав лише 214 голосів.

Верховна Рада відправила законопроєкт на повторне друге читання, його розглянуть в інший день.

Нагадаємо, що в разі його прийняття, стане можливим притягнення до адміністративної відповідальності за порушення громадянами комендантської години, а також за порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування, або режиму роботи під час дії воєнного стану.

Штрафи для для громадян становитимуть 8500-17000 грн, за повторне порушення — 17000-34000 грн. Для суб’єктів господарювання — 51 000-102 000 грн. За повторне порушення — 170 000-340 000 грн.