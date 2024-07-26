Про це він сказав в етері телемарафону.
За словами спікера ВР, у законі має бути передбачено питання, що “відкупитись” зможуть лише ті особи, які повністю відшкодували шкоду та активно співпрацюють зі слідством. А також така особа має допомогти слідству притягнути інших співорганізаторів злочину.
“Тобто не тільки штраф, не тільки відкуплення, а повне відшкодування та здача інших співучасників — це є умовами та підставами застосування угоди про визнання вини. І це буде застосовано не до всіх злочинів”, — прокоментував Стефанчук, зауваживши, що законопроєкт зміниться до другого читання.
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