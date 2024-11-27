Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що закони про державний бюджет на 2025 рік та зміни до Податкового кодексу будуть підписані найближчими днями і наберуть чинності з 1 грудня.

Про це він повідомив в етері телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, уряд уже звернувся до Президента України з проханням якнайшвидше підписати ці закони, адже вони є ключовою вимогою міжнародних кредиторів.

Шмигаль зазначив, що вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони України цього року та наступного.

“Жодних “вступів в силу заднім числом” не буде. Тобто після підписання закону парламент ухвалить правку, якою всі положення цього закону наберуть чинності не раніше 1 грудня 2024 року”, – резюмував прем’єр.

Шмигаль наголосив, після підписання цих законів отримаємо додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції та виплату заробітних плат Сил безпеки й оборони.