Про це він повідомив в етері телемарафону “Єдині новини”.
За його словами, уряд уже звернувся до Президента України з проханням якнайшвидше підписати ці закони, адже вони є ключовою вимогою міжнародних кредиторів.
Шмигаль зазначив, що вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони України цього року та наступного.
“Жодних “вступів в силу заднім числом” не буде. Тобто після підписання закону парламент ухвалить правку, якою всі положення цього закону наберуть чинності не раніше 1 грудня 2024 року”, – резюмував прем’єр.
Шмигаль наголосив, після підписання цих законів отримаємо додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції та виплату заробітних плат Сил безпеки й оборони.
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