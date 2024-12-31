Про це повідомила пресслужба “Дії”.

“На порталі Дія відновлено роботу послуги із закриття ФОП. Підприємці знову можуть припинити діяльність ФОП навіть у період недоступності реєстру ЄДР”, — йдеться у повідомленні.

Щоб скористатися послугою, потрібно:

  • Авторизуватися на порталі Дія.
  • Вибрати послугу “Закриття ФОП”.
  • Натиснути “Подати заяву”.
  • Перевірити дані.
  • Підписати заяву КЕПом або Дія.Підписом.

Державна податкова служба здійснить зняття підприємця з обліку за датою подання заяви, а опрацювання заяви державним реєстратором відбудеться після відновлення роботи Єдиного державного реєстру.

Послуга доступна для фізичних осіб-підприємців, які мають РНОКПП або використовують паспортні дані замість картки платника податків.