Про це повідомила пресслужба “Дії”.
“На порталі Дія відновлено роботу послуги із закриття ФОП. Підприємці знову можуть припинити діяльність ФОП навіть у період недоступності реєстру ЄДР”, — йдеться у повідомленні.
Щоб скористатися послугою, потрібно:
- Авторизуватися на порталі Дія.
- Вибрати послугу “Закриття ФОП”.
- Натиснути “Подати заяву”.
- Перевірити дані.
- Підписати заяву КЕПом або Дія.Підписом.
Державна податкова служба здійснить зняття підприємця з обліку за датою подання заяви, а опрацювання заяви державним реєстратором відбудеться після відновлення роботи Єдиного державного реєстру.
Послуга доступна для фізичних осіб-підприємців, які мають РНОКПП або використовують паспортні дані замість картки платника податків.
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