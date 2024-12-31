На порталі "Дія" знову запрацювала можливість закриття ФОП після російської кібератаки 19 грудня.

Про це повідомила пресслужба “Дії”.

“На порталі Дія відновлено роботу послуги із закриття ФОП. Підприємці знову можуть припинити діяльність ФОП навіть у період недоступності реєстру ЄДР”, — йдеться у повідомленні.

Щоб скористатися послугою, потрібно:

Авторизуватися на порталі Дія.

Вибрати послугу “Закриття ФОП”.

Натиснути “Подати заяву”.

Перевірити дані.

Підписати заяву КЕПом або Дія.Підписом.

Державна податкова служба здійснить зняття підприємця з обліку за датою подання заяви, а опрацювання заяви державним реєстратором відбудеться після відновлення роботи Єдиного державного реєстру.

Послуга доступна для фізичних осіб-підприємців, які мають РНОКПП або використовують паспортні дані замість картки платника податків.