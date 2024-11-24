Посол України в Туреччині Василь Боднар також нагадав про те, що Туреччина стала серйозним транспортним хабом для України.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав посол України в Туреччині Василь Боднар.

За його словами, закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли відповідно до конвенції Монтре від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Закриття Туреччиною проток не дало Росії захопити Одесу і Миколаїв та інших територій.

“Одним із ключових етапів оборони України стало закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли. Одну «Москву» ми потопили, а ще два російські крейсери чекали у Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які, за планами Москви, мали бути окуповані внаслідок операцій з моря”, — зазначив Боднар.

Дипломат також нагадав про те, що Туреччина стала серйозним транспортним хабом для України.

“Раніше, коли кораблі з вантажами для України зупинялися в турецьких портах, нормативна база не дозволяла заїзду українських перевізників для транспортування цих вантажів. Нині триває транспортний безвіз. Без жодних ліцензій та дозволів наші компанії перевозять з турецьких та інших портів через територію Туреччини вкрай потрібні Україні вантажі”, — поінформував Боднар.