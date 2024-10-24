Про це повідомила Укрзалізниця.
Поїзди, що прямують до Херсона, здійснюватимуть зупинку у Миколаєві. До Херсона пасажирів доставлятимуть автобусами.
“Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом”, – повідомили в дописі.
Укрзалізниця повідомила, що ремонтні бригади вже приступили до відновлення пошкодженої ділянки залізниці. Компанія гарантує, що залізничне сполучення буде відновлено до наступного рейсу.
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