ЗС РФ вдарили по залізничному сполученню між Херсоном та Миколаєвом. Пасажирські перевезення здійснюватимуться автобусним транспортом.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Поїзди, що прямують до Херсона, здійснюватимуть зупинку у Миколаєві. До Херсона пасажирів доставлятимуть автобусами.

“Усі 78 наших пасажирів до Херсона будуть доставлені до місця призначення з максимально можливим комфортом”, – повідомили в дописі.

Укрзалізниця повідомила, що ремонтні бригади вже приступили до відновлення пошкодженої ділянки залізниці. Компанія гарантує, що залізничне сполучення буде відновлено до наступного рейсу.