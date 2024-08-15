В Україні стартував проєкт «Залізний полігон», що дозволяє виробникам озброєння та військової техніки безкоштовно тестувати свої зразки на етапі проєктування.

Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Міністерством оборони та Генеральним штабом України запустили безкоштовний проєкт «Залізний полігон», який надає українським виробникам озброєння можливість швидкого тестування зразків на стадіях проєктування.

Проєкт забезпечує доступ до спеціалізованих майданчиків та обладнання для випробувань, а також включає оцінку виробів військовими науково-дослідними інститутами та додаткові послуги.

методологія випробувань;

фахова експертиза;

супровід під час тестувань/випробувань;

консультації/зворотний зв’язок від військових.

«Ми забезпечуємо полігон, відкритий для виробників, щоб вони працювали не над тим, що може бути корисним лише потенційно, а над тим, що дійсно потрібне війську, та отримували швидкий зворотний зв’язок ще на етапі проєктування. Це дає можливість виробникам зекономити час і пришвидшує час потрапляння дійсно потрібного озброєння і техніки на передову», – розповідає про проєкт Ганна Гвоздяр, заступниця Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Проєкт сприяє розвитку українського військово-промислового комплексу, дозволяючи виробникам зброї швидше тестувати та адаптувати свою продукцію до бойових стандартів.

Заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк підкреслив, що це стратегічний підхід для забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням у найкоротші терміни. Для участі у тестуванні виробникам потрібно заповнити форму, після чого вони отримують запрошення на полігон, де створюються умови для випробувань.

Під час тестування виробники отримують рекомендації та висновки Генштабу, що дозволяє вдосконалювати їхні розробки. Міноборони відбирає успішно протестовані зразки для інтеграції в навчальні програми.

Виробник може багаторазово використовувати послугу під час створення виробу.