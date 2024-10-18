19:55 Залучення Росією військових КНДР на війну в Україні: Очільник МЗС закликає партнерів до рішучих дій
19:38 Спецпризначенці ГУР звільнили і зачистили село від окупантів у Куп’янському районі
19:13 Партнери пропонують знизити мобілізаційний вік в Україні, але зміни не плануються, — президент
18:58 Генштаб: За добу кількість боєзіткнень на фронті зросла до 112
18:14 Російські військові, ймовірно, розстріляли пораненого військовослужбовця ЗСУ, — ОГП
17:57 СБУ: Працівник “Укрзалізниці” отримав довічне ув’язнення за наведення ударів РФ по ешелонах ЗСУ
17:34 Глава МОУ: Експорт українського озброєння може бути відновлений
17:15 Данія передасть Україні новий пакет військової допомоги
16:55 Росіяни активно зміцнюють західне узбережжя Криму, — рух “Атеш”
16:36 Російські військові стратили понад 100 українських солдатів, що здавалися в полон, — Лубінець
16:18 Шольц відкинув два ключові пункти Плану перемоги через побоювання ескалації конфлікту
15:54 Ця зима буде важкою, але ми не маємо права здаватися: Байден про війну в Україні
15:23 Майже чверть українських біженців не планують повертатися з Європи, — опитування
14:53 Зеленський: запрошення України в НАТО – єдиний шлях припинити війну
14:36 Українська делегація на чолі зі Шмигалем прибула до Фінляндії
13:53 Частина робіт по євроколії Чоп-Ужогород виконана,- Укрзалізниця
13:41 Кім: росіяни атакують критичну інфраструктуру Миколаївської області
13:28 Ніхто із союзників не виступає проти запрошення України в НАТО, – Умєров
13:15 Сі Цзіньпін поїде в Росію на зустріч з лідерами країн БРІКС
12:52 Укренерго вказує на зростання споживання електроенергії
12:36 Уряд Швейцарії передав ДСНС перший розмінувальний автомобіль
11:57 Промислові підприємства можуть зупинити виробництво, – Качур
11:39 Канада надає Україні ще 64 мільйони
11:20 На Харківщині затримали агента ГРУ, – СБУ
10:53 Росія готується скоїти провокації проти Білорусії, – Коваленко
10:48 Військові з КНДР будуть готові брати участь у війні з листопада, причому частину направлять до Курської області
10:22 Зеленський: Ті, хто пропонують обмін окупованих територій на членство в НАТО, не говорили зі мною
09:57 У НАТО відсутній консенсус щодо вступу України, – Білий Дім
09:41 ЗС РФ просунулися біля Часового Яру, Максимільянівки та Цукуриного, – DeepState
08:57 АРМА призначило управителя для понад 400 арештованих російських вантажних вагонів
08:43 У застосунку “Резерв+” стався збій
08:23 Протягом минулої доби зафіксовано більше двохсот бойових зіткнень
07:57 За минулу добу Збройні сили РФ втратили 1530 солдатів, – Генштаб
07:43 Румунія підняла винищувачі після порушення повітряного простору дроном
07:20 Байден прибув із візитом до Берліну

17 жовтня

22:57 США вперше запровадили санкції проти китайських компаній, які виробляють дрони для РФ

Залучення Росією військових КНДР на війну в Україні: Очільник МЗС закликає партнерів до рішучих дій

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав західні країни вжити рішучих заходів у відповідь на використання Росією північнокорейських військових у бойових діях в Україні.

П’ятниця, 18 жовтня 2024, 19:55

Про це повідомляє МЗС України.

“Північна Корея підтримує російську агресію проти України зброєю та особовим складом. Не найманцями. Регулярними підрозділами, які Москва планує використовувати як гарматне м’ясо “, зазначив Сибіга.

Він закликав партнерів “діяти без зволікань”, та наголосив, що найкращою відповіддю союзників буде повна підтримка та реалізація Плану перемоги Зеленського.

“Росія масштабує свою війну. Союзники мають масштабувати військову підтримку України. Зняти обмеження на далекобійні удари. Почати перехоплювати російські ракети й безпілотники над Україною. Надати запрошення до НАТО. Збільшити інвестиції в українське виробництво озброєнь. Дійте”, додав очільник МЗС.

Теги: Андрій Сибіга, Війна в Україні, КНДР, МЗС України

Межа у Telegram

Підписатись