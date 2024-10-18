Залучення Росією військових КНДР на війну в Україні: Очільник МЗС закликає партнерів до рішучих дій

Про це повідомляє МЗС України.
“Північна Корея підтримує російську агресію проти України зброєю та особовим складом. Не найманцями. Регулярними підрозділами, які Москва планує використовувати як гарматне м’ясо “, — зазначив Сибіга.
Він закликав партнерів “діяти без зволікань”, та наголосив, що найкращою відповіддю союзників буде повна підтримка та реалізація Плану перемоги Зеленського.
“Росія масштабує свою війну. Союзники мають масштабувати військову підтримку України. Зняти обмеження на далекобійні удари. Почати перехоплювати російські ракети й безпілотники над Україною. Надати запрошення до НАТО. Збільшити інвестиції в українське виробництво озброєнь. Дійте”, — додав очільник МЗС.
- Військові з КНДР будуть готові брати участь у війні з листопада, причому частину направлять до Курської області
- КНДР постачає Росії не лише зброю, але й робочу силу, — Зеленський
- Війська КНДР можуть допомогти РФ уникнути нової мобілізації, — ISW