Залучення Росією військових КНДР на війну в Україні: Очільник МЗС закликає партнерів до рішучих дій

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав західні країни вжити рішучих заходів у відповідь на використання Росією північнокорейських військових у бойових діях в Україні.

Про це повідомляє МЗС України.

“Північна Корея підтримує російську агресію проти України зброєю та особовим складом. Не найманцями. Регулярними підрозділами, які Москва планує використовувати як гарматне м’ясо “, — зазначив Сибіга.

Він закликав партнерів “діяти без зволікань”, та наголосив, що найкращою відповіддю союзників буде повна підтримка та реалізація Плану перемоги Зеленського.