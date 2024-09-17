Про це пише Politico, покликаючись на власні джерела.
Залужний, як зазначається в статті, висловив сумніви щодо плану військової операції. Після того, як Зеленський показав план наступу, ексголовнокомандувач поставив запитання: “Що буде далі?” Однак президент не дав на нього чіткої відповіді. Один із неназваних чиновників поділився з Politico, що Залужний вважав цей наступ “грою”.
Подібні побоювання мав і Еміль Ішкулов, колишній командир 80-ї десантно-штурмової бригади. Він також виступив проти цієї операції і був знятий з посади після конфлікту з керівництвом наприкінці липня цього року.
За словами джерел Politico, Ішкулов переживав, що його підрозділ може опинитися у вразливій позиції всередині Росії, що призведе до значних втрат серед бійців.
Нагадаємо, що за словами Зеленського, наступ на Курщину — частина великої операції, «щоб примусити рф до справедливого миру». Зокрема, ця операція дала змогу уникнути послаблення позицій України та окупації Сумщини, а ще перехопити у Росії ініціативу. Також операція «стала найбільшою інвестицією» України у процес звільнення своїх громадян з російського полону.
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