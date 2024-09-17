Колишній головнокомандувач ЗСУ і нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступив проти плану наступу Сил оборони на Курську область РФ, але його позицію не було враховано. Президент України Володимир Зеленський відхилив ці заперечення.

Про це пише Politico, покликаючись на власні джерела.

Залужний, як зазначається в статті, висловив сумніви щодо плану військової операції. Після того, як Зеленський показав план наступу, ексголовнокомандувач поставив запитання: “Що буде далі?” Однак президент не дав на нього чіткої відповіді. Один із неназваних чиновників поділився з Politico, що Залужний вважав цей наступ “грою”.

Подібні побоювання мав і Еміль Ішкулов, колишній командир 80-ї десантно-штурмової бригади. Він також виступив проти цієї операції і був знятий з посади після конфлікту з керівництвом наприкінці липня цього року.

За словами джерел Politico, Ішкулов переживав, що його підрозділ може опинитися у вразливій позиції всередині Росії, що призведе до значних втрат серед бійців.

Нагадаємо, що за словами Зеленського, наступ на Курщину — частина великої операції, «щоб примусити рф до справедливого миру». Зокрема, ця операція дала змогу уникнути послаблення позицій України та окупації Сумщини, а ще перехопити у Росії ініціативу. Також операція «стала найбільшою інвестицією» України у процес звільнення своїх громадян з російського полону.