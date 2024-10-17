Про це сказав колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Він зазначив, що не бачив військових планів щодо цієї операції, проте вважає, що “українське командування врахувало усі необхідні лінії для її проведення”.

“І повірте мені, це справа лише військово-політичного керівництва України, як ці операції проводити, у який спосіб діяти, куди наступати і що робити. Є люди, які дадуть оцінку цьому, коли ця операція закінчиться”, — сказав він.

Коментуючи можливий зв’язок Курської операції з ситуацією на фронті, він закликав залишити оцінки професіоналам, які дадуть оцінку військовим діям.

“Хочу вам нагадати, що триває війна, і те, що військове керівництво підпорядковується вищому політичному керівництву, і лише йому може давати відповідь на ці запитання. Я гадаю, якщо такий час прийде, вони це обов’язково зроблять, я не хотів би зараз давати оцінку цим діям”, — сказав Залужний.

Він додав, що є достатньо компетентних органів та інституцій, які дають поточну оцінку ситуації, і з його боку було б некоректно оцінювати своїх колишніх підлеглих, чи правильно вони діють.

“Я знаю точно, що вони роблять усе можливе і неможливе для того, щоб тримати ситуацію під контролем”, — заявив він.