Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а нині посол України у Великій Британії оголосив про вихід своєї першої книги "Моя війна".

Про це Залужний повідомив у соцмережах.

За його словами, працювати над книгою йому допомагала працювати дружина, а саме збирала до купи рукописи та реагувала їх.

Колишній Головком зазначив книга є розповіддю, яка має надихнути молодь на боротьбу за свої мрії.

“Це книга-розповідь для молоді, якій я хочу донести важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш. Мрійте і йдіть до своєї мрії!” — йдеться у дописі.

У книзі Залужний ділиться особистими переживаннями та життєвими рішеннями, розповідаючи про три види війни: