Про це Залужний повідомив у соцмережах.
За його словами, працювати над книгою йому допомагала працювати дружина, а саме збирала до купи рукописи та реагувала їх.
Колишній Головком зазначив книга є розповіддю, яка має надихнути молодь на боротьбу за свої мрії.
“Це книга-розповідь для молоді, якій я хочу донести важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш. Мрійте і йдіть до своєї мрії!” — йдеться у дописі.
У книзі Залужний ділиться особистими переживаннями та життєвими рішеннями, розповідаючи про три види війни:
- боротьбу із власними страхами;
- протистояння людям, які заважають рухатися до мети;
- війну з обставинами, які стають перепонами у житті.