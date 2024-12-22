У неділю, 22 грудня, Посол України у Лондоні Валерій Залужний привітав колег з професійним святом — Днем працівників дипломатичної служби. Своє звернення він записав, проходячи вулицями британської столиці.

У привітанні Залужний наголосив на тому, що дипломатія — це справжнє мистецтво, яке потребує справжнього підходу у розв’язанні міжнародних питань. Адже саме завдяки дипломатії нації та країни знаходять складні рішення у складних установках, зберігаючи свою ідентичність, а найголовніше — національні інтереси.

“Перші українські дипломати боролися за нашу державність і незалежність. 19 січня 1917 року уряд УНР затвердив склад дипломатичної місії в Лондоні. Її очолив Олександр Стаховський, а головною метою було визнання незалежної України Великою Британією”, — сказав Посол України в Лондоні.

Він нагадав, що попри скромні умови, українським дипломатам вдалося закласти основи міжнародних відносин між Україною та Великою Британією.

“Саме завдяки українським дипломатам у 20-х роках тут з’явилися перші громадські організації, які підтримували Україну. Деякі з цих організацій, створених тоді, існують і понині”, — прокоментував Залужний.

Також він пояснив, що з точки зору історії, дипломатія — це віра в майбутнє, наполегливість й саме головне — боротьба за своє майбутнє.

“Сьогодні ми працюємо над зміцненням відносин між Україною та Великою Британією. Ми будуємо міст між нашими народами. Сьогодні тут, у центрі Лондона, Україна каже сама за себе. Ми об’єднуємо наших союзників, зміцнюємо наше партнерство і щодня доводимо усьому світу, що ми — українці незламна нація. Ми сильні, коли ми єдині. З днем дипломатичної служби України!” — такими словами Залужний закінчив своє привітання.