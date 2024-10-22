Після завершення навчання у Великій Британії, третя когорта українських пілотів Військово-повітряних сил готова до повернення на службу. Залужний особисто відвідав випуск пілотів.

Про це Валерій Залужний повідомив у своєму “Telegram”.

Церемонія випуску відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі. Крім Залужного на ній був присутній заступник державного секретаря парламенту Великої Британії з питань Збройних Сил Люк Поллард.

“Перемога на полі бою і як результат у війні добувається не лише щоденною працею наших солдатів, офіцерів і волонтерів а й баченням наших майбутніх дій та підготовці до них вже сьогодні. Прямо зараз ми отримуємо необхідну перевагу над нашим ворогом. Ми знаходимося тут, на авіабазі Кранвелл, саме заради наших майбутніх перемог.”, – сказав посол.

Генерал у відставці заявив, що зовсім скоро ці хлопці підуть у бій, і всі молитимуться за їхнє повернення з бойових завдань.

“Молитися будемо ми, а літати, битися і перемагати будете ви”, – наголосив Залужний, висловлюючи сподівання, що пілоти добре засвоїли всі необхідні навички.

Валерій Залужний висловив щиру подяку всьому персоналу за підготовку пілотів. Він зазначив, що сподівається, що пілоти добре підготувалися, а інструктори не були розчаровані їхніми результатами.