Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 11 липня, вручив копії вірчих грамот і розпочав виконувати обов’язки надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Про це повідомили у посольстві України у Великій Британії.

“Посольство України продовжуватиме працювати над зміцненням двосторонніх відносин з Великою Британією, щоб наблизити нашу перемогу у війні з Росією. Ми докладемо всіх зусиль для посилення політичної та економічної підтримки та захисту прав та інтересів наших громадян”, — додали в українському диппредставництві у Великій Британії.

У Telegram-каналі Валерій Залужний зазначив, що перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом його діяльності і діяльності посольства.

Нагадаємо, 9 травня Володимир Зеленський офіційно звільнив з військової служби Валерія Залужного і призначив його послом у Великій Британії.

5 липня стало відомо, що колишній головком ЗСУ уже вирушив до Британії.