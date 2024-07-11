Про це повідомили у посольстві України у Великій Британії.
“Посольство України продовжуватиме працювати над зміцненням двосторонніх відносин з Великою Британією, щоб наблизити нашу перемогу у війні з Росією. Ми докладемо всіх зусиль для посилення політичної та економічної підтримки та захисту прав та інтересів наших громадян”, — додали в українському диппредставництві у Великій Британії.
У Telegram-каналі Валерій Залужний зазначив, що перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом його діяльності і діяльності посольства.
Нагадаємо, 9 травня Володимир Зеленський офіційно звільнив з військової служби Валерія Залужного і призначив його послом у Великій Британії.
5 липня стало відомо, що колишній головком ЗСУ уже вирушив до Британії.
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