Залужний також звернув увагу на те, що в Україні “абсолютно відкрито та без будь-якого приховування” цивільних атакують іранські дрони “Шахеди”, запускаються ракети північнокорейського виробництва, детонують китайські боєприпаси, а в російських ракетах знаходять китайські компоненти.

На його переконання, ці обставини чітко свідчать про початок світової війни, і міжнародна спільнота має бути готовою до такого розвитку подій.

“Те, чого так довго очікували, вже почалося. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс не тільки Україні, а й усьому світу, щоб зараз іще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити це тут, на території України. Але цього чомусь не хочуть розуміти наші партнери”, — наголосив Залужний.

Він також зауважив, що Україна завдяки технологіям буде продовжувати боротьбу, але невідомо, чи зможе вона самотужки перемогти у цій битві.