Студенти в перспективі можуть стати новими лідерами у сфері держуправління, бізнесу та правосуддя. За словами посла України у Великій Британії Валерія Залужного, цей проєкт спрямований на поступове реформування суспільства, залучення нових підходів до виконання законів та покращення бізнес-культури в Україні.

Про це він сказав на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації.

“Ми прагнемо переконати британський уряд, що інвестиції в освіту молодого покоління українських керівників — це найкращий спосіб захистити їхні інтереси та капітали в Україні. Йдеться про підготовку майбутніх урядовців, губернаторів, навіть президентів”, – повідомив Залужний.

Залужний також зазначив, що Велика Британія зберігає високу підтримку України серед усіх парламентських сил, що дає підстави для оптимістичних прогнозів щодо довгострокових угод.

Окремим важливим напрямом співпраці є питання національної безпеки. Посол підкреслив, що Лондон і Київ обговорюють можливу 100-річну угоду, яка стане важливою підтримкою для розвитку бізнесу. Проте поки що підписання угоди залежить від узгодження гарантій безпеки для України.

“Нині в Британії тривають активні дискусії щодо того, як надати Україні надійні гарантії безпеки. Це залишається пріоритетним питанням і, ймовірно, буде вирішено у зв’язку з майбутніми президентськими виборами у США”, – зазначив Залужний.

Щодо сфер інтересу британських інвесторів в Україні, то на перший план виходить оборонний сектор. У британському парламенті розглядається питання про зняття обмежень на інвестиції у виробництво озброєння в Україні, як це вже зробила Данія. Це сприятиме оновленню та модернізації оборонних сил Великої Британії за рахунок українських технологій.

“Британія зараз розробляє нову стратегію національної безпеки, спрямовану на незалежність від міжнародних інституцій. Це важливий фактор для України, оскільки він створює можливості для тіснішої співпраці”, – додав Залужний.

Крім оборонної сфери, перспективними напрямками британських інвестицій в Україні є енергетична безпека та інформаційні технології, що може додатково стимулювати економічний розвиток країни.