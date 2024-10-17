Сьогодні, 17 жовтня, під час виступу в Chatham House колишній Головнокомандувач Збройних сил України та теперішній посол у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що вийти з "затяжної" війни з Росією практично неможливо.

Про це повідомляє Kyiv Independent.

Ексголовнокомандувач охарактеризував цей етап як “статичні та виснажливі бої”, які надають Росії можливість відновлювати свій військовий потенціал.

Залужний також зазначив, що в 2023 році Захід не забезпечив Київ достатньою кількістю зброї, через що Україні не вдалося досягти “значного успіху в перемозі над Росією” під час контрнаступу.

“Як наслідок, ми опинилися в стані затяжної війни. На мою особисту думку, вихід із цієї затяжної війни здається… майже неможливо”, — говорить Залужний.