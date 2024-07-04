Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на проінформовані джерела.
Після звільнення з посади головнокомандувача Збройних сил України процес призначення Залужного та його початок роботи в посольстві у Лондоні затягнувся майже на пів року.
Нагадаємо, 9 травня цього року президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом України у Великій Британії.
Раніше, Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я.
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