Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вже відправився до Великої Британії, де незабаром розпочне виконувати обов'язки посла.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на проінформовані джерела.

Після звільнення з посади головнокомандувача Збройних сил України процес призначення Залужного та його початок роботи в посольстві у Лондоні затягнувся майже на пів року.

Нагадаємо, 9 травня цього року президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом України у Великій Британії.

Раніше, Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я.