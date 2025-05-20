20 травня польська прокуратура висунула обвинувачення Павлу К., громадянину Польщі, який підозрюється у причетності до організації можливого замаху на президента України Володимира Зеленського. Чоловіка затримали ще в квітні минулого року.

Згідно з інформацією, опублікованою в польській газеті Rzeczpospolita, слідство виявило, що Павло К. погодився на співпрацю з військовою розвідкою Росії та встановив зв’язки з російськими особами, які брали участь у військових діях проти України.

У рамках підготовки до можливого замаху на Зеленського його обов’язки полягали у зборі та передачі інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка.

Про підозру у вчиненні злочину польській прокуратурі повідомив Офіс генерального прокурора України. У розслідуванні також брали участь співробітники ОГПУ та СБУ, а польська прокуратура спільно з Агентством внутрішньої безпеки провела ряд слідчих дій.

Завдяки цим зусиллям вдалося зібрати вагомі докази та зробити важливі висновки у справі.

Павлу К. офіційно висунули обвинувачення у співпраці з іноземною розвідкою на шкоду інтересам Польщі. Якщо його провину буде доведено, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У квітні 2024 року СБУ повідомила про затримання поляка в Польщі, який пропонував російським спецслужбам здійснити замах на Зеленського під час його візиту до Варшави.

В листопаді 2023 року президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британській газеті The Sun зазначив, що українські спецслужби змогли запобігти щонайменше п’яти-шести спробам замаху на його життя з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.