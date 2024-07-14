Про це повідомляє CNN, посилаючись на поінформовані анонімні джерела у правоохоронних органах.
За їх словами, у чоловіка, що стріляв у Трампа, було знайдено вибуховий матеріал в автомобілі та будинку.
Раніше ФБР ідентифікувало стрілка як 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетел-Парку, штат Пенсільванія. Влада каже, що він зробив кілька пострілів з даху будівлі неподалік від місця проведення мітингу, перш ніж його ліквідували.
Ввечері у суботу, 13 липня, коли Дональд Трамп виступав перед прихильниками в місті Батлер, штат Пенсильванія, невідомий відкрив вогонь.
Трамп майже відразу схопився за праве вухо і пригнувся під трибуну. Його закрили собою співробітники Секретної служби, які потім вивели його зі сцени. Пізніше Трамп повідомив, що куля пробила верхню частину його правого вуха.
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