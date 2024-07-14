Кирило Буданов, очільник Головного управління розвідки Міноборони, вважає, що замахи на його життя з боку росіян свідчать про успішну роботу українських спецслужб, зокрема ГУР.

Про це Буданов розповів в інтервʼю NV.

Голова ГУР висловив задоволення з того, що його робота цікавить російські структури, оскільки це свідчить про ефективність його діяльності. Він зазначив, що багато людей намагалися й намагаються його вбити, але це не призвело до результатів.

«Мені це все подобається. Це означає, що ми свою роботу робимо правильно. От якщо я раптом їх цікавити перестану — оце буде проблема», — сказав Буданов.

Також було заявлено, що ФСБ Росії планувала ліквідацію Президента України Володимира Зеленського та інших високопосадовців, але ці плани були зірвані СБУ.