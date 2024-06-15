Після того, як російський тактичний бомбардувальник ненадовго порушив шведський повітряний простір, його було перехоплено винищувачами Швеції.

Про це повідомляє видання Швеції.

14 червня стався інцидент, який відбувся приблизно через три місяці після того, як Швеція приєдналася до НАТО, відмовившись від своєї політики нейтралітету. У заяві, опублікованій 15 червня, командувач Військово-повітряних сил Швеції Йонас Вікман повідомив, що два реактивні літаки Gripen вирушили назустріч Су-24 після того, як останній не відповів на радіопопередження поблизу балтійського острова Готланд.

Тобіас Більстром, міністр закордонних справ Швеції, вважає порушення повітряного простору неприпустимим і заявляє, що у зв’язку з цим інцидентом співробітники російського посольства в Стокгольмі будуть викликані до його міністерства.

“Ми перебуваємо в тісному контакті з союзниками і партнерами щодо цих подій”, — прокоментував Більстром.

З російської сторони не було жодних заяв про інцидент.