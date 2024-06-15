Про це повідомляє видання Швеції.
14 червня стався інцидент, який відбувся приблизно через три місяці після того, як Швеція приєдналася до НАТО, відмовившись від своєї політики нейтралітету. У заяві, опублікованій 15 червня, командувач Військово-повітряних сил Швеції Йонас Вікман повідомив, що два реактивні літаки Gripen вирушили назустріч Су-24 після того, як останній не відповів на радіопопередження поблизу балтійського острова Готланд.
Тобіас Більстром, міністр закордонних справ Швеції, вважає порушення повітряного простору неприпустимим і заявляє, що у зв’язку з цим інцидентом співробітники російського посольства в Стокгольмі будуть викликані до його міністерства.
“Ми перебуваємо в тісному контакті з союзниками і партнерами щодо цих подій”, — прокоментував Більстром.
З російської сторони не було жодних заяв про інцидент.