Про це сказав представник Державного департаменту США Ведант Пател, повідомляє Reuters .

За його словами, заміна Шойгу на цивільного економіста Андрія Білоусова свідчить про відчай російського ліера у спробах продовжувати війну проти України.

Таким чином глава Кремля хоче підготувати свою країну до економічної війни і намагається краще використовувати оборонний бюджет, стверджує Пател.