Про це сказав представник Державного департаменту США Ведант Пател, повідомляє Reuters.
За його словами, заміна Шойгу на цивільного економіста Андрія Білоусова свідчить про відчай російського ліера у спробах продовжувати війну проти України.
Таким чином глава Кремля хоче підготувати свою країну до економічної війни і намагається краще використовувати оборонний бюджет, стверджує Пател.
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