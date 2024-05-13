Про це сказав представник Державного департаменту США Ведант Пател, повідомляє Reuters.

За його словами, заміна Шойгу на цивільного економіста Андрія Білоусова свідчить про відчай російського ліера у спробах продовжувати війну проти України.

Таким чином глава Кремля хоче підготувати свою країну до економічної війни і намагається краще використовувати оборонний бюджет, стверджує Пател.

  • Росія намагатиметься просуватися на Харків, але США не очікують серйозних проривів, — Держдеп
  • Синєгубов збирає учасників будівництва фортифікацій на Харківщині
  • На Харківському напрямку сили оборони закріплюються на зайнятих позиціях, — Генштаб