Попри швидкий темп виконання ремонтних робіт, енергетики не можуть відновити ситуацію до того етапу, коли не буде потреби обмежувати електропостачання споживачів. Однак у серпні ситуація зі світлом все ж таки може стати кращою.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє NV.UA.

За його словами українські енергетики працюють в пришвидшеному темпі й виконують ремонтні роботи швидше, ніж їх європейські колеги.

“Зараз всі енергетики працюють в дуже пришвидшеному темпі. Скажімо, ті речі, які європейські енергетики роблять за дев’ять місяців, в Україні роблять за п’ять-шість тижнів. Це реальна ситуація. Ремонти, які в Європі виконуються за десять тижнів, в нас виконуються за півтора”, – розповів Харченко.

Водночас він додав, що цих темпів ремонту все ж недостатньо для того, щоб відновитись до того етапу, коли можна буде не обмежувати електропостачання споживачів.

“Обмеження будуть, вони зараз продовжаться. Наступні ремонти почнуться найближчим часом, і це теж буде певною мірою відчутно. І лише наприкінці серпня вже стане легше, [буде] більше електрики, менше обмежень”, – наголосив він.

Також Харченко попередив, що зима 2024/2025 ймовірно буде складною, оскільки наслідки російських атак по критичній інфраструктурі швидко усунути неможливо.

“Ви знаєте, я точно скажу, що зима не буде легкою і, безумовно, зимовий час буде складним. Просто треба констатувати, що ті пошкодження, руйнування, захоплення енергетичних станцій, які сталися, наслідки ми будемо усувати довго. А довго — це два роки, а, може, і три роки — до того моменту, поки ми зможемо відмовитись від обмежень споживачів назавжди, я сподіваюся”, — сказав директор Центру досліджень енергетики.