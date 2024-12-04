Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

До цього Чумак працював директором фінансової групи у структурі НАК і є членом правління.

“В.о. голови компанії призначено Чумака”, – повідомило джерело.

Чумак займає керівну позицію у фінансовій групі “Нафтогаз” з вересня 2021 року, маючи значний досвід у фінансовому управлінні.

Попередній керівник компанії, Олексій Чернишов, залишив цю посаду після того, як 3 грудня Верховна Рада України призначила його віцепрем’єр-міністром – міністром національної єдності України. Чернишов очолював “Нафтогаз” з 4 листопада 2022 року.