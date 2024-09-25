Рівень підтримки України в Японії за останні два роки не падав нижче 75% - посол

Про це заявив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі на Міжнародній конференції “Make Russia Pay” (“Змусити Росію заплатити”).

“Щодо заморожених активів Росії Японія тісно співпрацює з партнерами з G7 та Україною, щоб просувати обговорення та реалізацію зовнішніх позик для прискорення доходів для України. І я знову наголошую на позиції Японії. Тобто Японія повністю готова надати цей кредит Україні”, зазначив він.

Кунінорі висловив упевненість, що репарації від Росії стануть фундаментом для стримування майбутніх агресій. Дипломат наголосив, що не Росія буде вирішувати, коли і як вона заплатить за шкоду Україні: “Ніколи інша сторона агресії не отримає ініціативу”.

“Російські суверенні активи в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, допоки Росія не завершить агресію і не заплатить за всю шкоду, завдану Україні. Це законна і політична гарантія”, запевнив посол.