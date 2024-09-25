Японія співпрацює з партнерами з Групи семи та Україною над наданням Україні позики за рахунок заморожених активів Росії.

Про це заявив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі на Міжнародній конференції “Make Russia Pay” (“Змусити Росію заплатити”).

“Щодо заморожених активів Росії Японія тісно співпрацює з партнерами з G7 та Україною, щоб просувати обговорення та реалізацію зовнішніх позик для прискорення доходів для України. І я знову наголошую на позиції Японії. Тобто Японія повністю готова надати цей кредит Україні”, — зазначив він.

Кунінорі висловив упевненість, що репарації від Росії стануть фундаментом для стримування майбутніх агресій. Дипломат наголосив, що не Росія буде вирішувати, коли і як вона заплатить за шкоду Україні: “Ніколи інша сторона агресії не отримає ініціативу”.