Європейський парламент прийняв узгоджену з державами-членами директиву про криміналізацію порушення та обходу санкцій ЄС проти Росії.

Про це повідомляється на офіційному сайті Європарламенту.

“За” рішення проголосували 543 євродепутати, 45 проголосували “проти”, ще 27 утримались. Уточнюється, що директива запровадить загальне визначення та мінімальні покарання за порушення.

Санкції ЄС можуть включати заморожування коштів і активів (включаючи криптоактиви), заборону на поїздки, ембарго на постачання зброї та обмеження для бізнес-секторів. Хоча санкції запроваджуються на рівні ЄС, їх виконання покладається на країни-члени, визначення порушення санкцій та пов’язаних із цим покарань відрізняються.

При цьому зазначається, що згідно з директивою, обхід санкцій вважатиметься кримінальним злочином, що може передбачати покарання у вигляді тюремного ув’язнення максимум на п’ять років у всіх державах-членах.

Перш ніж даний закон набуде чинності, за нього ще має проголосувати Рада ЄС.