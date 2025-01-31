Служба безпеки України викрила депутата Полтавської обласної ради, якого підозрюють в організації замовного вбивства підприємця.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, депутат Олег Дядик, який представляє партію “За Майбутнє”, запропонував своєму водію 20 тисяч доларів за вбивство власника місцевої агрокомпанії.

Для реалізації злочину депутат домовився зустрітися з бізнесменом на території покинутої насосної станції під приводом обговорення робочих питань. Планувалося, що кілер накине на шию жертви мотузку і задушить його, інсценувавши самогубство.

Метою злочину було заволодіння корпоративними правами агрокомпанії потерпілого.

СБУ встановила, що змовники зустрічалися у місцях без камер відеоспостереження і спілкувалися виключно особисто, уникаючи телефонних розмов.

Правоохоронці запобігли вбивству та затримали обох фігурантів “на гарячому”, коли вони вели бізнесмена на місце злочину.

Депутату та його спільнику оголосили підозру за ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (організація та співучасть у замаху на умисне вбивство).