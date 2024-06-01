1 червня міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік повідомив, що є більше доказів незаконного імпорту зброї з Північної Кореї, яку Росія використовувала у війні в Україні.

Про це пише Reuters.

За наданою інформацією, якщо Північна Корея продовжує отримувати військові технології від Росії, існує значний ризик покращення звичайних військових можливостей КНДР. Міністр закликає Китай взяти на себе більш активну роль у процесі денуклеаризації Корейського півострова.

“Військова співпраця між Росією та Північною Кореєю посилює напруженість на Корейському півострові, а також впливає на поле бою в Європі”, – сказав Шін Вон Сік.

Шін відповів на питання щодо можливості Південної Кореї отримати власну ядерну зброю, заявивши, що країна дотримується глобального договору про нерозповсюдження ядерної зброї і що посилення американсько-південнокорейського альянсу є відповіддю на ядерні розробки Північної Кореї.

Нещодавно стало відомо, що десять країн світу та Європейський Союз разом засудили незаконну військову співпрацю між Росією та Північною Кореєю. Було запроваджено нові санкції.