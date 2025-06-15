Запорізька Січ: історія, література, кіно, живопис і музика

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15 червня 1775 року, за наказом Катерини ІІ, російські війська знищили Запорізьку Січ, що призвело до припинення існування Війська Запорозького Низового. Проте, образ Січі не зник – вона продовжує жити в літературі, живопису, кіно та музиці. Її символіка стала втіленням боротьби за свободу, гідність і справедливість.

Анастасія Шквира підготувала добірку, присвячену 250-річчю знищення Запорізької Січі, яка допоможе краще зрозуміти, ким були запорожці, і як цей історичний момент досі відгукується в сучасній боротьбі.

Запорізька Січ у літературі

“Чорна Рада”, Пантелеймон Куліш

Цей роман, перший історичний в українській літературі, розгортається у 1663 році, в часи Руїни, коли українські землі переживали політичну кризу. Твір не лише про соціальні конфлікти, а й про кохання, вірність та стосунки між поколіннями. Запорізька Січ у романі символізує волелюбність і прагнення до змін.

“Тарас Бульба”, Микола Гоголь

Цей класичний твір відображає дух козацтва, його боротьбу за свободу. Через історію Тараса Бульби та його синів автор порушує теми відданості, честі та трагедії розколу в родині. Гоголь детально зображує традиції та побут запорожців.

“На зламі двох історій”, Стас Козачук

Сучасний автор пропонує альтернативну версію подій 1668 року, розповідаючи про козака Тараса, який виконує секретне завдання, здатне змінити хід історії.

“Історія запорозьких козаків”, Дмитро Яворинський

Це найповніше дослідження запорізького козацтва, що охоплює період з 1471 по 1734 роки. Автор, відомий історик, детально описує походження, розвиток та традиції козаків.

“Пригоди молодого лицаря”, Спиридон Черкасенко

Цей роман є першим українським історико-пригодницьким твором про життя запорозького козацтва XVII століття. Головний герой, козак Павло, переживає небезпечні мандрівки, бої та кохання. Роман став основою для фільму “Дорога на Січ”.

“Максим Оса” (мальопис), Ігор Баранько

Графічний роман про пригоди козака Максима Оси, створений українським, французьким та американським коміксистом. Події відбуваються у 1636 році, поєднуючи вестерн, пригоди та детектив на фоні козацької доби.

Запорізька Січ у кіно

“Запорозька Січ”, реж. Данило Сахненко

Ця перша українська повнометражна стрічка 1911 року розповідає про кошового отамана Івана Сірка та боротьбу козаків проти татар і турків. Історичним консультантом був Дмитро Яворницький. На сьогодні збереглося лише кілька кадрів.

“Дорога на Січ”, реж. Сергій Омельчук

Фільм 1994 року, заснований на романі Спиридона Черкасенка, розповідає про молодого козака Павла, який вступає у визвольну боротьбу під проводом Петра Сагайдачного.

“Максим Оса: золото Песиголовця”, реж. Мирослав Латик

Цей історичний детектив 2022 року є першою в Україні екранізацією коміксу. Події відбуваються у 1636 році, коли Максим Оса розслідує викрадення золота та звинувачення у зраді.

“Чорна Рада”, реж. Микола Засєєв-Руденко

Цей 9-серійний телесеріал 2000 року, заснований на романі Пантелеймона Куліша, показує події Руїни та боротьбу за гетьманську булаву, поєднуючи історію, любов і епічні битви.

“Козаки. Абсолютно брехлива історія”, реж. Олександр Березань

Цей псевдоісторичний комедійний серіал 2020 року, доступний на Netflix, розповідає про пригоди селянина Івана, який потрапляє на Запорізьку Січ із магічною сережкою.

Запорізька Січ на полотні

“Запорожці пишуть листа турецькому султанові”, Ілля Рєпін

Ця знаменита картина, над якою художник працював 12 років, зображує запорожців, які пишуть відповідь султану. Рєпін консультувався з Дмитром Яворницьким. Картина зберігається у Державному російському музеї, а другий варіант – у Харківському художньому музеї.

“Проводи на Січ”, Опанас Сластьон

Ця картина відображає важливий обряд виряджання юнака на Січ, символізуючи перехід до зрілості та воїнського життя.

“Остання Рада на Січі”, Віктор Ковальов

Ця робота зображує останню раду старшин 1775 року, коли було прийнято рішення скласти зброю перед російською армією.

Картини циклу “Слава Україні!”, Sasha Bob

Сучасний художник показує козака як втілення сучасного українця, воїна і волелюбця. Виставка відбулася у 2023 році і доступна онлайн.

Мелодія степу і шабель: Запорізька Січ у музиці

“Засвіт встали козаченьки”

Ця українська народна пісня, авторкою якої вважають Марусю Чурай, розповідає про прощання козака з рідними перед походом. У 2023 році пісню переспівав співак Козак Сіромаха.

“Запорозький марш”

Одна з найвідоміших патріотичних мелодій України, автором якої є сліпий бандурист Євген Адамцевич. Цей марш звучав на урочистих заходах і став символом державності.

“Ой на горі та женці жнуть”

Народна пісня, що згадує славні козацькі походи, відображає цінності козаків і героїзм війська.

“Їхав козак за Дунай”

Ця культова пісня з романтичним мотивом про прощання козака з коханою стала символом української культури і надихнула багатьох європейських композиторів.