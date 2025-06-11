Суд у Запоріжжі відновив розгляд справи про розтрату коштів на пам'ятник загиблим співачкам

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Шевченківському районному суді Запоріжжя відновлено розгляд справи молодого чоловіка, який був близьким до загиблої від обстрілу співачки Крістіни Спіциної. За інформацією слідства, він створив “монобанку” для збору коштів на пам’ятник для неї та її подруги Світлани Сємєйкіної, але зібрані гроші були витрачені не за призначенням. У зв’язку з відставкою судді, розгляд справи почали знову.

Про це стало відомо з повідомлень кореспондентів. У суді зазначили, що розгляд справи відбувається спочатку через зміну судді:

“Судом зазначено про те, що розгляд судовий здійснюється спочатку. Відповідно до зазначених норм, це є право суду або за ініціативою сторони, певно, з обґрунтуванням, або із власної ініціативи суду. В даному випадку, саме другий випадок, визначає те, що ми розпочинаємо спочатку.” – Лідія Вайнраух, суддя Шевченківського районного суду Запоріжжя

25-річного хлопця звинувачують у розтраті коштів, які були зібрані для пам’ятника загиблим співачкам, повідомила прокурор Анастасія Силенко:

“Підозрюваний здійснив спробу відкрити “монобанку” через телефони батьків загиблої Спіциної, проте з невідомих причин у нього це не вийшло. Він запропонував відкрити “монобанку” через його особистий банківський рахунок на його ім’я та з його мобільного телефону. На його особовий рахунок надійшли грошові кошти від 1933 платників. 188 тисяч 380 гривень перерахував на рахунок ТОВ “Букмекерська компанія “ФАВБЕТ” та ще 95 тисяч 711 гривень 15 копійок витратив на інші потреби”. – Анастасія Силенко, прокурор

Незважаючи на те, що справа розглядається спочатку, прокурор впевнена, що затримок не буде.

На засіданні була присутня мати загиблої співачки, Галина Спіцина:

“Він ці кошти привласнив на свій розсуд, ми про це дізналися, коли вже на завтра потрібно було вносити передоплату за пам’ятник. Він просто вийшов з дому ніби за хлібом пішов, чи ще щось, і не з’явився. Навіть речі залишилися вдома, він проживав у нас на той момент”. – Галина Спіцина, мама загиблої співачки Крістіни

Обвинувачений свою провину не визнає і стверджує, що кошти досі у нього:

“Провини своєї не визнаю. Також хочу додати, що те, що раніше прокурор сказала, не є істиною. Гроші, про які йде мова, вони знаходяться у мене”. – Обвинувачений у розтраті коштів хлопець загиблої співачки

Фігуранта справи обвинувачують за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Що відомо про Крістіну Спіцину та Світлану Сємєйкіну

6 серпня 2024 року хлопцю Крістіни Спіциної обрали запобіжний захід – 60 днів цілодобового домашнього арешту.

У серпні 2024 року йому повідомили про підозру в шахрайстві. За даними слідства, він привласнив кошти, які збирали на пам’ятник загиблим співачкам, і витратив їх на інтернет-ставки.

11 серпня 2023 року у Матвіївці на Запоріжжі попрощалися із загиблими співачками Світланою Сємєйкіною та Крістіною Спіциною – їх поховали разом.

Внаслідок російського ракетного удару загинули дві дівчини 19 та 21 років: Світлана Сємєйкіна – на місці, Крістіна Спіцина – у лікарні наступного дня. Подруги утворили дует “Similar girls” і часто співали у Запоріжжі патріотичні пісні, збираючи кошти на потреби ЗСУ.

Ввечері 9 серпня 2023 року армія РФ завдала ракетного удару по одному із житлових кварталів Запоріжжя.