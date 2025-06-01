Атака на Запоріжжя 1 червня 2025: свідчення очевидців та наслідки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 1 червня 2025 року Запоріжжя стало мішенню для атаки з боку армії РФ, яка використала сім дронів та одну ракету. Внаслідок цього обстрілу три людини отримали поранення, а місто зазнало значних руйнувань: пошкоджено приватні будинки, автомобілі та інфраструктурні об’єкти.
Місцеві жителі діляться своїми спогадами про цю страшну ніч. Сергій, який перебував у цегляному будинку, що став ціллю обстрілу, розповідає:
“Декілька прильотів було через дорогу, це метрів 50. І потім невеличка перерва, а потім цей прильот, що був поруч з нами, це метрів 10 прилетіло. Щось швидке і дуже гепнуло. Було дуже гучно. В нас така єдина нормальна стіночка, вона цегляна, ми під пічкою. В нас така більш нормальна, під грубу печі сховалися і таким чином вціліли.”
Будинок Сергія, який він зводив понад десять років, зазнав серйозних пошкоджень. Частина споруди знищена, інші потребують капітального ремонту. Чоловік описує масштаби руйнувань:
“Дуже багато руйнувань, фактично один будиночок під зніс, другий будинок повністю потрібно кришу робити, всі вікна вибиті. Будиночок великий і маленький, я планував його як гостьовий, але прийняли рішення в ньому жити. Вийду – будинку немає, через доріжку (метрів п’ять) будинку немає, згорів.”
Постраждало також подружжя, і сусід Євген розповідає про їхній стан та події під час обстрілу:
“Було чутно звук ‘мопеду’. Потім перший вибух, другий, третій. Потім точно була ракета, чутно було саме ракету. Потім ще мопеди летіли. Я був там в дачі, а потім заліз до льоху. Закрився в льосі, думав, що хоч би не прямий прильот був. Знаю, знайомі, хлопцю ноги поранило, дівчина контужена. Тут також, повилітало все, машини посікло, тут також. Дах розбило, вікна повилітати, все повилітало.”
Людмила, яка також отримала травми під час обстрілу, ділиться своїми переживаннями:
“Переломи кістки в декількох місцях. Це коли я бігла по сходинках, від ракети тікала, бо вже гуділо, ледве встигла туди забігти і вибух. Голова болить. Об лутку вдарилась, коли бігла, там все було вже повалено на сходах. Чи можна щось розрахувати там, коли в паніці біжиш-убігаєш, лише щоб тебе не прибило. І думаєш як там діти, до них не прилетіла ракета чи прилетіла. Думки тільки про них і були.”
Жінка також розповіла про пошкодження свого будинку та травму домашнього улюбленця:
“Урман, вівчарочка, її поранило, її в будці закрили, спочатку була з нами, а потім там закрили. У неї на хребті розріз просто. Років 9-10 вівчарочці, дуже така розумна собака.”
Сьогодні місцеві жителі разом із комунальниками активно працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, прибираючи уламки та намагаючись відновити пошкоджені будинки і подвір’я.