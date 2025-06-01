Атака на Запоріжжя 1 червня 2025: свідчення очевидців та наслідки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 1 червня 2025 року Запоріжжя стало мішенню для атаки з боку армії РФ, яка використала сім дронів та одну ракету. Внаслідок цього обстрілу три людини отримали поранення, а місто зазнало значних руйнувань: пошкоджено приватні будинки, автомобілі та інфраструктурні об’єкти.

Місцеві жителі діляться своїми спогадами про цю страшну ніч. Сергій, який перебував у цегляному будинку, що став ціллю обстрілу, розповідає:

“Декілька прильотів було через дорогу, це метрів 50. І потім невеличка перерва, а потім цей прильот, що був поруч з нами, це метрів 10 прилетіло. Щось швидке і дуже гепнуло. Було дуже гучно. В нас така єдина нормальна стіночка, вона цегляна, ми під пічкою. В нас така більш нормальна, під грубу печі сховалися і таким чином вціліли.” – Сергій, житель Запоріжжя

Будинок Сергія, який він зводив понад десять років, зазнав серйозних пошкоджень. Частина споруди знищена, інші потребують капітального ремонту. Чоловік описує масштаби руйнувань:

“Дуже багато руйнувань, фактично один будиночок під зніс, другий будинок повністю потрібно кришу робити, всі вікна вибиті. Будиночок великий і маленький, я планував його як гостьовий, але прийняли рішення в ньому жити. Вийду – будинку немає, через доріжку (метрів п’ять) будинку немає, згорів.” – Сергій, житель Запоріжжя

Постраждало також подружжя, і сусід Євген розповідає про їхній стан та події під час обстрілу:

“Було чутно звук ‘мопеду’. Потім перший вибух, другий, третій. Потім точно була ракета, чутно було саме ракету. Потім ще мопеди летіли. Я був там в дачі, а потім заліз до льоху. Закрився в льосі, думав, що хоч би не прямий прильот був. Знаю, знайомі, хлопцю ноги поранило, дівчина контужена. Тут також, повилітало все, машини посікло, тут також. Дах розбило, вікна повилітати, все повилітало.” – Євген, житель Запоріжжя

Людмила, яка також отримала травми під час обстрілу, ділиться своїми переживаннями:

“Переломи кістки в декількох місцях. Це коли я бігла по сходинках, від ракети тікала, бо вже гуділо, ледве встигла туди забігти і вибух. Голова болить. Об лутку вдарилась, коли бігла, там все було вже повалено на сходах. Чи можна щось розрахувати там, коли в паніці біжиш-убігаєш, лише щоб тебе не прибило. І думаєш як там діти, до них не прилетіла ракета чи прилетіла. Думки тільки про них і були.” – Людмила, жителька Запоріжжя

Жінка також розповіла про пошкодження свого будинку та травму домашнього улюбленця:

“Урман, вівчарочка, її поранило, її в будці закрили, спочатку була з нами, а потім там закрили. У неї на хребті розріз просто. Років 9-10 вівчарочці, дуже така розумна собака.” – Людмила, жителька Запоріжжя

Сьогодні місцеві жителі разом із комунальниками активно працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, прибираючи уламки та намагаючись відновити пошкоджені будинки і подвір’я.