Обстріл Запоріжжя безпілотниками 1 липня 2025: наслідки та допомога постраждалим

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 1 липня 2025 року Запоріжжя знову стало мішенню для обстрілу з боку російських військ, які використали безпілотники. Ця атака призвела до численних пожеж, пошкодження будівель підприємств, а також 92 приватних і 24 багатоквартирних будинків. Наразі комунальні служби активно працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Мешканці постраждалих багатоповерхівок збираються біля наметів благодійних організацій, щоб отримати необхідну допомогу. Інна, одна з очевидців, поділилася своїми враженнями:

“Детонувало дуже довго. Страшно. За весь час війни це я вперше отаке, за всі роки… Та ви що, це не передати! Тварин шкода. Собака… І пігулки їй давала і я на ній лежала під ковдрою, отак-от труситься. Я думала, вона не виживе. У мене двері у гардероб вивернуло. А горщики так я взагалі не уявляю”.

– Інна, мешканка багатоповерхівки Запоріжжя

Юрій, власник однієї з пошкоджених квартир, розповів, що під час обстрілу перебував у заміському будинку і дізнався про пошкодження від сусіда:

“Ми тут не ночували. Нічого не чули, не бачили. Нам сусід подзвонив: ‘Приїжджайте, будь ласка, тому що повибивало у вас вікна’. Ми одразу зібралися й поїхали”.

– Юрій, власник квартири в Запоріжжі

Віктор, який ховався у підвалі під час вибухів, зазначив:

“Дуже гучно, такого ще не було. Що всі аж повтікали у підвал, цілий під’їзд там був. Летіли шахеди, потім вибухи, вискочили на сходи. Я ще ж інвалід, тому важкувато. Повилітало скло всюди: на лоджії, в залі, в кухні. Перший раз нормально, а другий як лупануло, я вже не пам’ятаю, але ми в коридорчик вийшли”.

– Віктор, житель багатоповерхівки

Анатолій розповів, що сусідська собака попереджала про обстріл гавкотом:

“Ну у нас на лоджії одне, два, три… три вікна і отакі двері. Скло. Рами цілі, а немає скла зовсім. Не дай Боже, моя дружина досі трясеться. Вона не спить ночами. Як тільки наша собака сусідська закричить, вона вже знає, що буде приліт. Ми поки донизу спустилися туди, там всі люди стояли вже. І ми теж стояли”.

– Анатолій, мешканець Запоріжжя

У приватному секторі постраждало щонайменше 92 будинки. Олег, який рятувався у напівзаваленому підвалі, поділився:

“Спокійно спимо. Тут такий яскравий спалах – вилітає вікно. Жінка схопилася, я схопився. Жінка порізалася, коли вставала, бо вже все у склі було. І сусіди вискочили, прибігли, бо в них стеля впала. У нас підвальчик є. Побігли туди, а там дах впав і двері відкриті, але сам підвал не завалений був. Ми в нього забігли. Воно мало того, що вибухи, то ще й детонація почалася. Десь з годину все розвивалося, то ми годину там сиділи”.

– Олег, житель приватного будинку

Ніна, яка втратила дах і квіти у своєму саду, сказала:

“У мене зруйнований дах, вибито 11 вікон і паркан нікуди не годиться тепер у мене. Було так чистенько, так добре. Я не знаю, що це таке, коли воно закінчиться…. Дуже тяжко, сміття повно. Постраждали мої квіти, які я дуже люблю, просто все валяється. Було 400 горщиків, не менше! Я нікуди не тікала, немає сенсу кудись тікати. Все це стріляє, вибухає, не можна кудись тікати, коли тут б’є, то треба десь… стала я за двома стінками, я вийшла, все добре, я лишилася жива”.

– Ніна, мешканка Запоріжжя

На місці події продовжують працювати комунальні служби, закриваючи пошкоджені вікна та дахи. Соціальні працівники та благодійні організації надають допомогу постраждалим мешканцям, які вже почали відновлювати свої домівки.