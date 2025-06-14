Останні новини: атаки на Запоріжжя, ДТП у Франції та конфлікт Ірану з Ізраїлем

Як повідомляє медіа Fox News

У ніч на 14 червня Запоріжжя стало мішенню для російських військових, які використали 14 дронів-камікадзе типу “шахед”. Внаслідок цієї атаки двоє поліцейських отримали поранення, про що повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. На місці події активно працюють рятувальники та комунальні служби.

Обстріл призвів до часткового знищення підприємства, магазину, зупинки громадського транспорту, кількох багатоповерхових будинків, легкових автомобілів та складських приміщень.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував масштабну дорожньо-транспортну пригоду у Франції, в якій загинули чотири особи, троє з яких є громадянами України. Серед постраждалих є діти, які поверталися з освітнього обміну. Двоє людей перебувають у важкому стані. Аварія сталася на автомагістралі, що веде до Парижа, коли автобус з’їхав у кювет. На місці події працюють французькі служби та українське посольство.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН Іран звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран повернутися до переговорів щодо ядерної програми. Ізраїль охарактеризував свої дії як “самооборонні”. Глава МАГАТЕ повідомив про знищення іранського ядерного об’єкта в Натанзі.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Згідно з даними Fox News, Іран випустив близько 150 балістичних ракет по території Ізраїлю, зокрема по штаб-квартирі Армії оборони Ізраїлю в Тель-Авіві, що призвело до значних руйнувань. Одна з ракет зруйнувала житловий блок, рятувальники наразі шукають людей під завалами за допомогою тепловізорів.

Посол Ізраїлю в США повідомив, що внаслідок нічних атак одна жінка загинула, а близько 40 осіб отримали поранення. Іранський посол на Радбезі ООН заявив, що внаслідок ізраїльських атак загинули щонайменше 78 людей, серед яких високопосадовці армії, а понад 320 осіб отримали поранення, більшість з яких є цивільними.