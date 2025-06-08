Загострення на Запорізькому фронті: штурми РФ та оборона України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Запорізькому фронті спостерігається значне загострення ситуації: армія РФ активізувала штурми та обстріли. Російські війська використовують різноманітні тактики, проте українські захисники впевнені у своїй готовності до можливого масштабного літнього наступу.

На Новопавлівському напрямку, що межує з Запорізькою, Донецькою та Дніпропетровською областями, російські підрозділи здійснюють щонайменше 20 штурмів на добу малими групами. Цей фронт є стратегічно важливим для ворога, оскільки вони прагнуть вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області та перерізати українські логістичні шляхи. Військовослужбовець 31 окремої механізованої бригади з позивним “Норвег” зазначає:

“До наступу вони готуються з 2022 року й ніяк не приготуються. У нас напрямок нелегкий, але ми стоїмо. Він завжди напружений, вони завжди хочуть тут наступати, але в них не виходить”.

– Норвег, військовослужбовець 31 ОМБр

На Оріхівському відтинку фронту, де оборону тримає 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, також спостерігається посилення атак. Військовослужбовець Ігор розповідає про труднощі, з якими стикаються їхні підрозділи:

“Наша команда дронарів, а у нас там працюють неймовірно талановиті, ефективні люди, бачить будь-яке переміщення. У нас також є дрони, які можуть летіти на велику відстань і проводити аеророзвідку, тому якоїсь несподіванки для нас не буде”.

– Ігор, військовослужбовець 128 ОГШБр

У Запорізькій області ситуація загострюється по всій лінії фронту. Російські війська намагаються створити так звану “мертву зону” шириною 5-7 кілометрів від передових позицій. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин пояснює:

“Вони знищують населені пункти, де забудова може слугувати певними укриттям, перешкодами для діяльності, тому, коли вони випалюють полосу шириною в 5-7 кілометрів, то це смуга, де діють ФПВ дрони, тому вони спочатку діють важким озброєнням типу КАБів, артилерії, а потім все, що там залишається, на це діють ФПВ дрони, не даючи підтягнути резерви, поповнення”.

– Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня

Водночас ворог перекидає свої резерви, формуючи нові штурмові групи. За словами Владислава Волошина, росіяни застосовують тактику високої інтенсивності:

“Саме тактика високої інтенсивності зараз застосовується ворогом. І ці малі групи штурмують постійно, щоб не дати Силам оборони України вчасно підтягнути поповнення, підтягнути боєприпаси і все решта. Тому він обрав таку тактику. Завдяки ній він несе менші втрати, ніж штурми й наступи великими групами штурмовими”.

– Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня

Крім того, росіяни відновили штурми на Гуляйпільському напрямку, але важко спрогнозувати, наскільки довго їм вистачить піхоти для таких інтенсивних боїв, зазначає Владислав Волошин. Раніше повідомлялося, що 7 червня на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках Сили оборони України відбили п’ять атак російських військових.