Стабільність на фронті Запорізької області та підтримка військових у 2025 році

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Ситуація на фронті в Запорізькій області залишається стабільною, незважаючи на постійний тиск з боку російських військ на українські підрозділи. Місцева влада активно підтримує зусилля українських військових, організовуючи закупівлю різноманітного обладнання, включаючи ударні та розвідувальні безпілотники, інженерні загородження та дрони-перехоплювачі.

Цю інформацію 26 червня озвучив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров під час сесії Запорізької міської ради.

“Нині можемо чітко сказати, що базова Запорізька лінія фронту, вона є стала, статична, хоча армія РФ ще проводить свої атаки, свої намагання тиснути саме на Запорізьку лінію фронту в деякі дні в найкритичніших місцях.” – Іван Федоров

Федоров зазначив, що минулого року міська та обласна влади виділили близько 2,2 мільярда гривень на потреби Сил оборони. Значна частина цих коштів була використана для оснащення мобільно-вогневих груп (МВГ), які допомагають зменшити загрозу від російських ударних безпілотників типу “Шахед” у небі над Запоріжжям.

Крім того, він підкреслив, що російські дрони постійно вдосконалюються, тому обласна влада планує інвестувати в нові засоби протидії, зокрема дрони-перехоплювачі. Цей вид озброєння вже проходить тестування на полігоні в Запорізькій області в рамках державної програми Brave1.

“Направляємо 75 млн грн на забезпечення найнеобхіднішим обладнанням 20 екіпажів повітряного командування ‘Схід’. За ті кошти закуповуємо засоби додаткового живлення, засоби зв’язку та оргтехніку. Самі дрони-перехоплювачі планується постачати коштом Міноборони.” – Іван Федоров

У 2025 році Запоріжжя та область планують виділити близько 2,5 мільярда гривень на підтримку українського війська, продовжуючи зміцнювати обороноздатність регіону та країни в цілому.