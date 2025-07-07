Обстріл Запоріжжя 7 липня 2025: руйнування в університеті та житлових будинках

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
7 липня 2025 року Запоріжжя зазнало ранкового обстрілу, який призвів до серйозних руйнувань у місті. Серед постраждалих об’єктів опинилися корпуси та гуртожитки Національного університету “Запорізька політехніка”. Проректор з науково-педагогічної роботи Андрій Іванченко поділився інформацією про наслідки обстрілу:
“На щастя, серед працівників нашого університету постраждалих немає. Є тільки матеріальні збитки, тому що вигорів майже повністю дах навчального корпусу, винесено нещодавно встановлені склопакети з наших лабораторних приміщень і житлових приміщень гуртожитків. Працюють відповідні комісії.”
Під час обстрілу до університету під’їжджав доцент кафедри Віталій Широкобоков, який розповів про пошкодження свого кабінету:
“Вибух і полетіло скло. Біля машини шиферина впала. Машина ціла. Все відбудуємо. Навчання немає, слава Богу, а от викладачі працюють. Були і викладачі, і допоміжний персонал. Всі були. З тими що спілкувався, всі живі-здорові. Є три порізи, ну таке.”
Місцевий житель Георгій Єфреміді дізнався про пожежу на даху свого будинку, коли був на роботі, і терміново повернувся додому:
“Мені зателефонували, що в тебе даху немає, кинув роботу, приїхав на таксі. А де тепер жити. Дружина, дитина, усі на роботі, а сусіди вдома були. Їх забрали в лікарню, не знаю, чи сильно травмовані. Мешкали тут все життя. Будинок, зробили ремонт, дах тільки-но поставили новий, а тепер все…”
Ірина Корж, чий приватний будинок також постраждав, поділилася своїми переживаннями під час обстрілу:
“Я була у кімнаті, а стеля упала, голову заховала, але все одно розбило. Вискочила, а потім ще приліт був. Горить досі, ніяк загасити не можуть. У мене 18 кішок і всіх шкода. Вісім кошенят маленьких. Не знаю де вони, жодної не бачу. Може поховалися. Хіба з переляку все візьмеш, тут би хоч когось з кішок врятувати, щоб живі були.”
Лариса Добровольська, яка під час обстрілу була вдома з родиною, розповіла про те, як рятувала свою паралізовану дитину:
“Снідали, пили каву. І раптом почули шум дронів. Я швидко підбігла до дитини. Дитина у мене паралізована, чотири кінцівки. Тільки встигла її накрити і вибило третім вибухом раму просто на нас. Ми всі залишилися живі. Але хата вся понівечена, а у сусідів згоріла вщент. Вікна повилітали у нас. У нас ще й світло є, значить, будемо жити!”
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