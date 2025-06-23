Критичний стан Запорізької АЕС: ризики запуску енергоблоків

Про це сьогодні, 23 червня, повідомив Telegram-канал Ukraine Media Center Kyiv

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), яка наразі знаходиться під тимчасовою окупацією, перебуває в критично небезпечному стані. З огляду на це, запуск енергоблоків або їх перепідключення до інших енергосистем є абсолютно неприйнятними. Про це 23 червня повідомив Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

Він зазначив, що будь-яка спроба активувати енергоблоки ЗАЕС може призвести до катастрофічних наслідків, які можна порівняти з аваріями на Чорнобильській та Фукусімській АЕС.

“Ми зараз не бачимо передумов, щоб хтось закривав дефіцити безпеки, приводив їх до ладу. З нами згодні МАГАТЕ і будь-які експерти галузі. Всі фахівці розуміють, що виведення енергоблоку на потужність створює ризики неспівставні з тими, в яких ми зараз знаходимося. Тому що збільшується температура активних зон, збільшується температура палива і виникає ризик аварії з великим аерозольним викидом, щось схоже на Чорнобиль або Фукусіму”. – Олег Коріков, голова Держатомрегулювання

Коріков також прокоментував інформацію про можливі плани Росії щодо перепідключення ЗАЕС:

“Для цього фактично немає передумов. Запорізька АЕС зараз зʼєднана з енергосистемою України, а українська енергосистема з Європейською. Для того, щоб переключити, потрібно пройти режим повного знеструмлення ЗАЕС, який є вкрай небезпечним з точки зору ядерної та радіаційної безпеки. Як це може бути здійснено, коли на станції регулярні небезпеки, повʼязані з військовими діями”. – Олег Коріков, голова Держатомрегулювання

Запорізька АЕС була захоплена російськими військами 4 березня 2022 року під час боїв за Енергодар. Вже 12 березня стало відомо, що контроль над об’єктом перейшов до російської компанії “Росатом”. Незважаючи на це, український персонал продовжує обслуговувати станцію під контролем окупантів, яких змушують отримувати російське громадянство та підписувати контракти з “Росатомом”.

21 липня 2022 року російські війська перемістили щонайменше 14 одиниць важкої техніки та зброї до машинної зали енергоблока №1, що порушує міжнародні норми безпеки атомних електростанцій.

1 вересня 2022 року на ЗАЕС прибула місія МАГАТЕ, до складу якої входили експерти з різних країн, за винятком представників Британії, США та Росії. 7 жовтня 2022 року МАГАТЕ збільшила кількість своїх експертів на станції, і з того часу там постійно перебувають четверо представників організації.

9 червня 2023 року, у зв’язку зі зниженням рівня води через підрив Каховської ГЕС, Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження “Енергоатому” перевести енергоблок №5 ЗАЕС у “холодний зупин”. Інші енергоблоки №1-4 та 6 також обмежені в експлуатації.

2 вересня 2023 року МАГАТЕ успішно провела 11 ротацію групи експертів на ЗАЕС, а в грудні 2023 року відбулася вже 15 ротація.

Згідно з попередніми оцінками, окупанти завдали збитків Запорізькій АЕС на суму близько 30 мільярдів гривень, а недоотримана вигода “Енергоатома” становить понад 167 мільярдів гривень.