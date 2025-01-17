Про це йдеться на платформі Prozorro.

Однак енергетики зможуть використовувати флагманський смартфон лише навесні, оскільки пристрій надійде на підприємство не раніше кінця березня.

Мова йде про флагманську модель смартфона з лінійки, представленої у вересні 2024 року. iPhone 16 Pro Max має 6,9-дюймовий екран, оперативну пам’ять 8 ГБ, вбудовану пам’ять 256 ГБ і три основні камери з можливістю зйомки в форматі 4K, а також підтримує нічний режим за допомогою LiDAR сканера. Також у ньому є стереодинаміки і корпус зі скла та титану.

Питання, чому ПАТ “Запоріжжяобленерго” придбало один з найдорожчих мобільних пристроїв та хто саме з працівників буде ним користуватися, залишається без відповіді.