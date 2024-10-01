Російські війська атакували підстанцію і знеструмили лінію живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Нині станція на межі блекауту.

Про це повідомили в Міненерго.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення станції.

«Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України», — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

У серпні команда МАГАТЕ відвідувала ЗАЕС. Тоді гендиректор організації Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою на окупованій Запорізькій АЕС погіршується. Тоді із градирні окупованої росіянами ЗАЕС зафіксували клуби чорного диму. Експерти МАГАТЕ заявили, що стали свідками «сильного темного диму» біля Запорізької АЕС після «численних вибухів».