Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

“Наразі Запорізька атомна електростанція залишається окупованою російськими військами, на жаль, і вона перебуває під загрозою ядерного інциденту. Це головне джерело радіаційної небезпеки в Європі, можливо, і в світі. Ось чому в представленій мною Формулі миру першим пунктом іде ядерна безпека”, – сказав Зеленський.

Український президент подякував членам Генеральної Асамблеї за ухвалення в липні цього року резолюції про безпеку ядерних об’єктів в Україні.

За словами Зеленського, оскільки Росія “не може перемогти опір нашого народу на полі бою, Путін шукає інші способи зломити український дух”. Один із таких методів – удари по енергетичній інфраструктурі, і “це навмисні атаки Росії на наші електростанції і всю енергосистему”.