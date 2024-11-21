Окупована Запорізька атомна електростанція вдруге за тиждень опинилася під загрозою повного відключення від енергосистеми України через обстріли з боку російських військ.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У результаті обстрілу було пошкоджено одну з двох ліній електропередач, що з’єднували станцію з українською енергосистемою. Наразі електроживлення забезпечується лише через одну лінію, що значно підвищує ризик повного блекауту.

“Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС”, – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

У разі пошкодження останньої працюючої лінії електропередачі станція повністю втратить зв’язок із енергосистемою, що створить загрозу безпеці та можливість розвитку надзвичайної ситуації.

Енергетики готові приступити до ремонту пошкодженої інфраструктури одразу, як тільки ситуація дозволить проводити роботи без загрози життю персоналу.

Нагадуємо, що 16 листопада, внаслідок чергового обстрілу російських військ, було пошкоджено одну з високовольтних ліній, що живлять окуповану Запорізьку атомну електростанцію.