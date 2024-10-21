Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що енергетики зроблять все можливе для відновлення лінії живлення, щойно безпекова ситуація це дозволить. Він підкреслив, що лише повернення контролю України над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої атомної станції в Європі.

Нагадаємо, Запорізька АЕС, окупована Росією з 4 березня 2022 року, вже неодноразово залишалася без живлення або втрачала зв’язок з енергосистемою України.