Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його даними, російські війська здійснили авіаційні удари по Лобковому та Новоандріївці.

223 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Полтавку. Ще 9 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Новоданилівку.

Також противник здійснив 123 артобстріли по території Степногірська, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки.

“Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали”, — йдеться у дописі Федорова.