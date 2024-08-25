На Запоріжжі минулої доби, 24 серпня, під ворожим вогнем опинились 12 населених пунктів, у Василівському районі троє людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

“Троє людей отримали поранення внаслідок російської атаки по Василівському району. Впродовж доби окупанти 335 разів били по 12 населених пунктах Запорізької області”, – йдеться у повідомленні.

Федоров поінформував, що російські війська здійснили чотири авіаційні удари по Лобковому, П’ятихатках та Новоандріївці. Із застосуванням 185 безпілотників різної модифікації ворог атакував Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.

Чотири обстріли із РСЗВ накрили Степногірськ, Новоандріївку, Роботине та Малинівку. Ще 142 артобстріли завдано по території Приморського, Степногірська, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Преображенки.

За даними Федоров, надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.