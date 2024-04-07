Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Росіяни вдруге за день обстріляли «Градами» прифронтове Гуляйполе», – зазначив Федоров.
За його інформацією, постраждало подружжя.
«65-річний чоловік та 64-річна жінка отримали поранення, коли поралися на подвір’ї власного будинку», – уточнив Федоров.
Він додав, що ворог підступно б’є по цивільній інфраструктурі, і закликав мешканців скористатись можливістю евакуації.
Раніше, у Гуляйполі Запорізької області, троє цивільних людей загинули внаслідок російського обстрілу, повідомив вранці 7 квітня голова ОВА Іван Федоров.
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