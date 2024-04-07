Сили РФ вдруге за день обстріляли Гуляйполе у Запорізькій області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни вдруге за день обстріляли «Градами» прифронтове Гуляйполе», – зазначив Федоров.

За його інформацією, постраждало подружжя.

«65-річний чоловік та 64-річна жінка отримали поранення, коли поралися на подвір’ї власного будинку», – уточнив Федоров.

Він додав, що ворог підступно б’є по цивільній інфраструктурі, і закликав мешканців скористатись можливістю евакуації.

Раніше, у Гуляйполі Запорізької області, троє цивільних людей загинули внаслідок російського обстрілу, повідомив вранці 7 квітня голова ОВА Іван Федоров.