Біосферного заповідника "Асканія-Нова" у тимчасово окупованій Херсонській області фактично більше не існує, російські окупанти "капітально пограбували" його.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Відповідаючи на запитання, чи відомо, у якому зараз стані перебуває заповідник, глава ОВА заявив, що російські загарбники його знищують.

“Останнє, що я чув – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально”, – заявив Прокудін.

Ще торік стало відомо, що асканійського зоопарку росіяни вивезли по декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида.

Усі ці види є червонокнижними та занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи зі статусом “зниклий з природи”, “на межі зникнення” та “близький до тих, які перебувають під загрозою знищення”.