Після масштабного збою в роботі сервісів України низку документів громадяни отримували в паперовій формі, зараз їх вносяться до електронної системи.

Про це повідомили у Мін’юсті.

“Сьогодні запрацював ще один реєстр — ДРАЦС, який постраждав від масштабної російської кібератаки. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану відновили можливість внесення відомостей про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть”, — йдеться у повідомленні.

Усі документи, які громадяни отримали в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, зараз вносяться до електронної системи. Самі свідоцтва залишаються дійсними, а їх цифрові копії невдовзі з’являться в реєстрі.

Вже завтра у Мін’юсті обіцяють відновити обмін даними з іншими державними органами: Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України та Міністерством оборони України.

Впродовж завтрашньої доби також запрацює й низка онлайн-сервісів, доступних у “Дії”. Знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років.

“Це означає, що ваші дані знову автоматично потраплятимуть до зазначених вище державних органів”, — пояснили у Мін’юсті.