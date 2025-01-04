Про це повідомили у Мін’юсті.
“Сьогодні запрацював ще один реєстр — ДРАЦС, який постраждав від масштабної російської кібератаки. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану відновили можливість внесення відомостей про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть”, — йдеться у повідомленні.
Усі документи, які громадяни отримали в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, зараз вносяться до електронної системи. Самі свідоцтва залишаються дійсними, а їх цифрові копії невдовзі з’являться в реєстрі.
Вже завтра у Мін’юсті обіцяють відновити обмін даними з іншими державними органами: Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України та Міністерством оборони України.
Впродовж завтрашньої доби також запрацює й низка онлайн-сервісів, доступних у “Дії”. Знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років.
“Це означає, що ваші дані знову автоматично потраплятимуть до зазначених вище державних органів”, — пояснили у Мін’юсті.
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